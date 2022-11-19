Минеев заявил о паузе в карьере после победы над Родригесом

Российский боец Владимир Минеев рассказал, что после победы над бразильцем Фернандо Родригесом на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в его жизни начнется новый этап. Об этом он рассказал «Известиям» 19 ноября.

Минеев и Родригес провели бой накануне. Россиянин одержал победу в третьем раунде, отправив бразильца в нокаут.

«Настраивался, конечно, на все пять раундов. Но, честно сказать, он очень неудобный соперник — неординарный и весь тяжелый. У него техника не кикбоксерская. Он удары делает, попадает по затылку, промахивается. Был момент, когда я потерял равновесие, когда пропустил удар по затылку», — рассказывает российский боец.

После осознания того, что за него пришли болеть люди, делится Минеев, он решил их не расстраивать и «включиться в бой», что принесло ему победу в третьем раунде.

Боец отмечает, что падение противника стало неожиданностью для него, так как силы на следующие раунды еще были. Такую победу Минеев считает «волшебством».

«Я не знаю почему [противник упал], но слава Богу, что так получилось. Наверное, всё же потеря равновесия. Может, дул сильный ветер, его сдуло, и он упал. Но как бы хорошо — попутный ветер надул мои паруса», — в шутку заявил россиянин.

Говоря о ходе боя, Минеев поделился, что со второго раунда Родригес начал уставать и выдыхаться. Именно это позволило ему нанести много ударов по бразильцу. Россиянин оценил свой бой на пять баллов из десяти, так как хотел нанести больше ударов ногами, провести несколько приемов и быть менее зажатым.

Минеев рассказал, что теперь возьмет небольшую паузу в карьере.

«Многие знают, что мне пришла повестка. Хоть у меня есть объективные причины туда не отправляться, но я уже внутри себя принял решение и собираюсь его исполнить», — сказал боец.

По его словам, уже с понедельника он будет готовиться к новому этапу своей жизни.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» в ночь на 19 ноября. Он впервые прошел по правилам кикбоксинга. Бой хедлайнеров россиянина Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса был рассчитан на пять раундов по три минуты.

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный поддержал российского бойца Владимира Минеева перед боем с бразильцем Фернандо Родригесом. Он отметил, что у Минеева отличная физическая подготовка, благодаря которой он выдерживал многие серьезные бои.

Перед боем Родригес признавался о сокровенной молитве, в которой просит у Бога победы и защиты для себя и соперника, чтобы никто из них не пострадал. Минеев также рассказывал, что перед поединками у него немало ритуалов и даже суеверий. Ради победы он меньше общается, не передает деньги из рук в руки и не только.