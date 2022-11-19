В МИД России отреагировали на призыв WSJ к США вернуть остров Врангеля
Идеи, которые высказывают эксперты в США о возвращении острова Врангеля американцам — экстремистские. Об этом заявил 19 ноября посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Ранее колумнист The Wall Street Journal (WSJ) Томас Дэнс написал, что американские власти должны забрать у России остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. По его словам, РФ якобы удерживает эту территорию США с 1924 года.
«Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — сказал Корчунов в разговоре с «РИА Новости».
Дипломат подчеркнул, что принадлежность острова Врангеля России не оспаривается американской администрацией. Он отметил, что идеи нарушить суверенитет северных территорий Российской Федерации — не более чем требования «маргинальных личностей», которые делают это для «пиара и эпатажа».
«Не думаем, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе. Ответ с нашей стороны будет незамедлительным», — добавил Корчунов.
Остров Врангеля получил свое название в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. В 1924 году на островную территорию была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь», экипаж которой поднял там флаг СССР.
Ранее депутат Госдумы от партии Федот Тумусов, комментируя идею колумниста WSJ, заявил, что США не получат ни пяди российской земли.