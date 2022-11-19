Реклама
Прямой эфир
Общество
Вертолет Ми-8 со спасателями МЧС вылетел в Тымовское на Сахалине
Спорт
Министр спорта Матыцин назвал Минеева символом российской мощи
Мир
В Перу самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетной полосе
Общество
Число погибших при взрыве газа в Тымовском на Сахалине возросло до трех
Общество
Власти Запорожской области сообщили о поражении склада боеприпасов ВСУ
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах 19 ноября
Мир
Илон Маск опубликовал опрос о восстановлении аккаунта Дональда Трампа
Мир
В ООН призвали к расследованию сообщений об убийстве российских военнопленных
Мир
FT рассказала о просьбе к Залужному снизить уровень публичности
Общество
Эксперт рассказал о положенных выплатах после увольнения
Мир
Посол Антонов назвал превращение Украины в «анти-Россию» причиной спецоперации
Спорт
Боец Нурмагомедов победил бразильца Фрейре и стал чемпионом Bellator в легком весе

В МИД России отреагировали на призыв WSJ к США вернуть остров Врангеля

МИД России: Москва ответит, если США рискнут предъявить территориальные претензии на остров Врангеля
0
Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Идеи, которые высказывают эксперты в США о возвращении острова Врангеля американцам — экстремистские. Об этом заявил 19 ноября посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Не тает лед: США затеяли новое противостояние с Россией в Арктике
Удастся ли Вашингтону обойтись без участия Москвы в делах региона

Ранее колумнист The Wall Street Journal (WSJ) Томас Дэнс написал, что американские власти должны забрать у России остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. По его словам, РФ якобы удерживает эту территорию США с 1924 года.

«Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — сказал Корчунов в разговоре с «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что принадлежность острова Врангеля России не оспаривается американской администрацией. Он отметил, что идеи нарушить суверенитет северных территорий Российской Федерации — не более чем требования «маргинальных личностей», которые делают это для «пиара и эпатажа».

«Не думаем, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе. Ответ с нашей стороны будет незамедлительным», — добавил Корчунов.

Остров Врангеля получил свое название в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. В 1924 году на островную территорию была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь», экипаж которой поднял там флаг СССР.

Ранее депутат Госдумы от партии Федот Тумусов, комментируя идею колумниста WSJ, заявил, что США не получат ни пяди российской земли.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022