В Госдуме ответили на призыв WSJ к США забрать у РФ остров Врангеля
США не получат ни пяди российской земли. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Федот Тумусов, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal, призывавшую Вашингтон забрать у РФ остров Врангеля.
«Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим», — цитирует его «Газета.Ru».
Парламентарий напомнил, что согласно действующей конституции, ни одного квадратного метра земли РФ отдавать нельзя, подобные действия стали бы государственным преступлением. Он также добавил, что Аляска — это российская земля, и в ответ предложил возвратить ее в состав РФ.
Статья в американском издании была опубликована накануне. Ее автор Эмануэль Данс утверждает, что остров Врангеля якобы принадлежит США, а РФ удерживает эту территорию с 1924 года. Кроме того, он отметил, что на острове располагается российская военная база, которая якобы может представлять угрозу для США.
Остров Врангеля расположен в Северном Ледовитом океане, входит в состав Чукотского автономного округа России.