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В Госдуме ответили на призыв WSJ к США забрать у РФ остров Врангеля

Депутат Тумусов: Россия не отдаст США остров Врангеля в Северном Ледовитом океане
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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США не получат ни пяди российской земли. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Федот Тумусов, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal, призывавшую Вашингтон забрать у РФ остров Врангеля.

«Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим», — цитирует его «Газета.Ru».

Парламентарий напомнил, что согласно действующей конституции, ни одного квадратного метра земли РФ отдавать нельзя, подобные действия стали бы государственным преступлением. Он также добавил, что Аляска — это российская земля, и в ответ предложил возвратить ее в состав РФ.

Статья в американском издании была опубликована накануне. Ее автор Эмануэль Данс утверждает, что остров Врангеля якобы принадлежит США, а РФ удерживает эту территорию с 1924 года. Кроме того, он отметил, что на острове располагается российская военная база, которая якобы может представлять угрозу для США.

Остров Врангеля расположен в Северном Ледовитом океане, входит в состав Чукотского автономного округа России.

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