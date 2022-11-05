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В США призвали отобрать у России остров Врангеля

WSJ: власти США должны забрать у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Власти США должны забрать у России остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. С таким призывом выступило 4 ноября американское издание The Wall Street Journal.

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Как утверждает газета, Россия якобы удерживает эту территорию США с 1924 года.

«Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США», — заявлено в материале.

Автор статьи Томас Эмануэль Данс отмечает, что на острове Врангеля располагается российская военная база, которая может представлять угрозу для «американского суверенитета». В частности, отмечает журналист, недавно Военно-воздушные силы (ВВС) США перехватили в районе острова российские бомбардировщики, которые якобы угрожали границам Аляски.

Остров Врангеля получил свое название в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. В 1924 году на островную территорию была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь», экипаж которой поднял там флаг СССР.

17 марта 2021 года глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк заявил, что наряду с Китаем Россия продолжает быть «серьезным вызовом для американской обороны». Как отметил военачальник, за прошлый год США и Канада «отреагировали на большее количество российских военных полетов у побережья Аляски, чем за другие годы после окончания холодной войны».

16 июня 2021 года источники в Минобороны РФ сообщили, что арктическая зона России получила защиту от беспилотников-невидимок в виде непроницаемого радарного заслона. По их данным, в начале лета на Чукотке и Камчатке прошли уникальные учения по обнаружению дронов. На них была задействована группировка, расположенная как на материке, так и на архипелагах и острове Врангеля. В ходе маневров российские войска успешно отработали обнаружение групп малозаметных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), выполняющих полеты на разных высотах.

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