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Американский генерал увидел в России угрозу для США наряду с Китаем

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Наряду с Китаем Россия продолжает быть «серьезным вызовом для американской обороны». Об этом заявил глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк в отчете сенату.

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По его словам, Россия остается самым серьезным вызовом для США, даже несмотря на то, что внимание Вашингтона переключается на Китай как на зарождающуюся крупную угрозу, сообщило 16 марта агентство Bloomberg.

«Российские власти стремятся подорвать наше влияние, утвердить свое региональное господство и вернуть себе статус мировой державы с помощью общегосударственной стратегии, включающей информационные операции, обманные действия, экономическое принуждение и угрозу военной силы», — написал Ванхерк в показаниях сенату.

Как отметил военачальник, за прошлый год США и Канада «отреагировали на большее количество российских военных полетов у побережья Аляски, чем за другие годы после окончания холодной войны».

Также, по словам Ванхерка, Россия разворачивает современное кибернетическое и противокосмическое оружие и новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности, включая гиперзвуковые. Это ограничивает способность США защищаться от нападения, добавил генерал.

Ранее 17 марта Госдеп сообщил, что США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

Санкции были приняты по решению главы Госдепартамента США Энтони Блинкена от 2 марта.

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