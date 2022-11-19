Бедрос Киркоров рассказал об отношении сына к критике

Народный артист России Бедрос Киркоров рассказал, что его сын Филипп с возрастом перестал обращать внимание на критику. Об этом он сообщил «Известиям» в субботу, 19 ноября.

«Вы знаете, он сам успокаивается. В молодые годы он очень бурно воспринимал критику, а сейчас уже привык и не обращает внимания. И меня в обиду не дает, когда журналисты делают провокации», — рассказал артист.

Он также отметил трудолюбие сына к своему ремеслу. Его поражает трудоспособность Филиппа, который способен по четыре часа выступать на сцене. Как отметил Киркоров-старший, Филипп горит своим делом, так как не может без него.

Ранее, 9 ноября, российский певец Филипп Киркоров ударил человека букетом во время концерта в Казахстане. Позднее представитель певца Екатерина Успенская объяснила причину эмоционального поступка артиста. По ее словам, таким образом исполнитель заступился за фанатов, которых не подпускали к сцене.

1 ноября Киркоров оскорбил артистку Наргиз во время своего концерта в Ташкенте. Со сцены он сказал, что, «как бы она ни старалась, ничего у нее не получится», а также назвал артистку уродиной.