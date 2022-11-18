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В Латвии из-за ошибки в документах снесли памятник основателю республики

В Латвии снесли памятник основателю республики Николаю Свемпу из-за ошибки в документах
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Фото: Livejournal/rzhavin77
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Правительство Латвии приняло решение снести памятник одному из основателей республики Николаю Свемпу из-за ошибки в документах. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает агентство Sputnik Латвия.

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Памятник находился на северной окраине поселка Стамериена. В списке он проходит под номером 44 и обозначен как монумент двум латышским партизанам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее, воевавшим против нацистов.

В 1918 году Свемп, будучи делегатом Народного совета, голосовал за признание независимости Латвийской Республики. В годы Второй мировой войны он помогал латышским партизанам.

В июне сейм (парламент) Латвии принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики». К середине следующего месяца латвийское правительство составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. К настоящему моменту снесено более 120 памятников.

До этого, 12 мая, в Латвии приняли закон, прекращающий действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Тогда же сейм разрешил снос памятника Освободителям Риги.

Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР наряду с соседними Литвой и Эстонией, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.

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