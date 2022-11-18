США расширили санкции в рамках глобального «акта Магнитского»

США ввели санкции против россиянина, гражданки Белоруссии и ряда компаний в Гватемале на основании «акта Магнитского». Об этом 18 ноября сообщил на своем сайте американский минфин.

Персональные рестрикции вводятся за участие в работе горнодобывающего сектора Гватемалы.

«Мы поддерживаем народ Гватемалы и поддерживаем защиту природных ресурсов их страны от внешней эксплуатации», — отметил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Он подчеркнул, что США будут и далее использовать инструменты влияния.

В августе минфин США ввел санкции против трех кубинских чиновников в рамках этого же документа. Ограничительные меры ввели в отношении одного из руководителей генштаба генерал-майора Роберто Легры Сотолонго, а также главы центрального подразделения армии Кубы генерал-майора Андреса Лауреано Гонсалеса Брито и главы управления по вопросам пенитенциарных учреждений при минобороны Кубы Абелардо Хименеса Гонсалеса.

Все их активы в США заморозили, а американцам запретили вести бизнес с ними.

Закон Магнитского предусматривает введение санкций в отношении российских должностных лиц, виновных с точки зрения США в нарушении прав человека, а также принципа верховенства права на родине, он вступил в силу в 2012 году. Спустя четыре года был принят Глобальный акт Магнитского, согласно которому санкции стали применимы в отношении чиновников других стран, а не только России.