МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за реакции Москвы на решение суда по делу о крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает агентство Reuters.

Министр иностранных дел страны Вопке Хекстра выразил мнение, что реакция Москвы на вердикт «совершенно неуместна».

«Мы не можем позволить пройти мимо этого <...> и должны показать, что мы действительно уважаем верховенство закона и имеем независимую судебную систему», — цитирует его агентство.

Днем ранее в Гааге огласили приговор по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17. В суде считают, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским.

Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса гражданина Украины Леонида Харченко, признав их виновными в уничтожении самолета.

Защита Олега Пулатова, проходящего четвертым обвиняемым, осталась довольна оправдательным приговором. Он был единственным из обвиняемых, у кого была защита. Его интересы отстаивали два голландских адвоката. У остальных фигурантов дела возможности защищаться не было.

В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия.

В тот же день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что решение Гаагского суда является политизированным.

Первый уполномоченный при ЕСПЧ Павел Лаптев заявил «Известиям», что решение Гаагского суда по MH17 в определенной степени является заговором против России. Он также расценил недопуск России к расследованию как нарушение принципа доступа к правосудию.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России.