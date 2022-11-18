Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ успешно провели летные испытания комплекса «Сармат»
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны
Происшествия
Украинские войска выпустили по Горловке 40 ракет из «Градов»
Армия
Еще один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые «Авангарды»
Общество
Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Армия
Минобороны сообщило о содержании пленных ВСУ согласно Женевской конвенции
Мир
Суд освободил из-под домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Опытное
Мир
Премьер Грузии сообщил о призывах Киева открыть второй фронт против РФ
Мир
В Одессе снова осквернили памятник Пушкину

МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за реакции Москвы на решение суда по делу о крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает агентство Reuters.

Один в поле не Boeing: Малайзия отвергла обвинения Запада против РФ
Глава МИД королевства призвал партнёров не делать голословных заявлений до завершения расследования

Министр иностранных дел страны Вопке Хекстра выразил мнение, что реакция Москвы на вердикт «совершенно неуместна».

«Мы не можем позволить пройти мимо этого <...> и должны показать, что мы действительно уважаем верховенство закона и имеем независимую судебную систему», — цитирует его агентство.

Днем ранее в Гааге огласили приговор по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17. В суде считают, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским.

Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса гражданина Украины Леонида Харченко, признав их виновными в уничтожении самолета.

Защита Олега Пулатова, проходящего четвертым обвиняемым, осталась довольна оправдательным приговором. Он был единственным из обвиняемых, у кого была защита. Его интересы отстаивали два голландских адвоката. У остальных фигурантов дела возможности защищаться не было.

В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия.

В тот же день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что решение Гаагского суда является политизированным.

Первый уполномоченный при ЕСПЧ Павел Лаптев заявил «Известиям», что решение Гаагского суда по MH17 в определенной степени является заговором против России. Он также расценил недопуск России к расследованию как нарушение принципа доступа к правосудию.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022