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Генконсульство Италии передумало ограничивать прием российских загранпаспортов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Генеральное консульство Италии изменило решение об ограничении приема российских загранпаспортов для получения визы. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщается на сайте «Виза менеджмент сервис» официально аккредитованного визового центра Италии в Москве.

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«К рассмотрению принимаются все виды заграничных паспортов граждан РФ как старого, так и нового образца (биометрические и небиометрические)», — говорится в публикации.

14 ноября сообщалось, что визовые центры Италии с 15 ноября вводят новое требование к россиянам для получения визы — заявления теперь будут рассматриваться только при наличии биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет. Отмечалось, что небиометрические загранпаспорта граждан РФ больше не принимаются.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

В октябре ряд стран закрыл въезд для россиян по туристическим визам. С 25 октября Чехия перестала впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Причиной для введения рестрикций стали ракетные удары РФ по городам Украины. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

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