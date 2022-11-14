Визовые центры Италии с 15 ноября перестанут принимать пятилетние российские паспорта

Визовые центры Италии с 15 ноября вводят новое требование к россиянам для получения визы — заявления теперь будут рассматриваться только при наличии биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет.

«С 15 ноября для граждан РФ к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Небиометрические загранпаспорта граждан РФ больше не принимаются», — сообщается на сайте «Виза менеджмент сервис» официально аккредитованного Визового центра Италии в Москве.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

В октябре ряд стран закрыл въезд для россиян по туристическим визам. С 25 октября Чехия перестала впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Причиной для введения рестрикций стали ракетные удары РФ по городам Украины. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

Как заявил 2 ноября замглавы МИД РФ Евгений Иванов, зеркальный ответ Западу на запреты въезда россиянам — нерациональный шаг, так как в «игре на разрушение» не может быть победителей. Он отметил, что проигравшими всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства. Они остаются без возможности увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в мероприятиях научного, культурного, спортивного характера.

Эти действия обусловлены проводимой Москвой спецоперацией по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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