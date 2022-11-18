Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях. Теперь максимальная доходность по ним составляет 1,5%. Об этом сообщается на сайте кредитной организации в пятницу, 18 ноября.

Так, по вкладу «Новые возможности» максимальная ставка достигла 1,5% годовых, а по «Вкладу в юанях» — 1,05% годовых, передает RT. Ранее они составляли 0,2 и 0,55% годовых соответственно.

1 ноября «Известия» писали, что проценты по вкладам в дружественных валютах могут вырасти, если Центробанк (ЦБ РФ) снизит требования к обязательным резервам по таким депозитам.

По предварительным оценкам, подобная мера может быть реализована ориентировочно 1 апреля 2023 года.

Сейчас Банк России оценивает целесообразность дифференцированных нормативов резервов по обязательствам кредитных организаций в зависимости от вида иностранной валюты (дружественной или недружественной страны).

По данным Banki.ru, депозиты в юанях можно открыть в 14 банках: ставки в среднем составляют 1–1,5%. В то же время доходность рублевых вкладов в среднем находится на уровне 5%, следует статистики ЦБ. Депозиты в долларах предлагаются под 1–2%.

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