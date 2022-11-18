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Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях. Теперь максимальная доходность по ним составляет 1,5%. Об этом сообщается на сайте кредитной организации в пятницу, 18 ноября.

Давайте жить дружественно: проценты по вкладам в юанях могут вырасти
Готов ли ЦБ смягчить требования к резервам по депозитам в мягких валютах

Так, по вкладу «Новые возможности» максимальная ставка достигла 1,5% годовых, а по «Вкладу в юанях» — 1,05% годовых, передает RT. Ранее они составляли 0,2 и 0,55% годовых соответственно.

1 ноября «Известия» писали, что проценты по вкладам в дружественных валютах могут вырасти, если Центробанк (ЦБ РФ) снизит требования к обязательным резервам по таким депозитам.

По предварительным оценкам, подобная мера может быть реализована ориентировочно 1 апреля 2023 года.

Сейчас Банк России оценивает целесообразность дифференцированных нормативов резервов по обязательствам кредитных организаций в зависимости от вида иностранной валюты (дружественной или недружественной страны).

По данным Banki.ru, депозиты в юанях можно открыть в 14 банках: ставки в среднем составляют 1–1,5%. В то же время доходность рублевых вкладов в среднем находится на уровне 5%, следует статистики ЦБ. Депозиты в долларах предлагаются под 1–2%.

В октябре председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются. Кроме того, китайский лидер заявил, что отношения России и Китая демонстрируют высокий уровень устойчивого развития. Он отметил, что в ключевые задачи Общества российско-китайской дружбы входят содействие взаимопониманию народов двух стран и укрепление социальных и общественных основ, передает НСН.

В сентябре президент России Владимир Путин назвал образцовым внешнеполитический тандем Москвы и Пекина, указав, что сегодня Россия и Китай играют ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.

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