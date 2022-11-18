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Проведение новогодних мероприятий поддержали 70% россиян

ВЦИОМ: 70% россиян высказались за проведение новогодних мероприятий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Порядка 70% россиян поддерживают праздничное оформление городов в этом году, если власти не будут покупать новые украшения и иллюминацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса. проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), итоги опубликованы 18 ноября.

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В то же время 12% опрошенных считают, что от украшения городов нужно отказаться. 14% респондентов высказались за праздничное оформление даже при покупке новых украшений.

Большинство россиян (85%) также поддержали праздничное оформление магазинов, кроме того, 96% опрошенных хотели бы сохранить детские праздники и новогодние елки.

Меньше всего поддержки получили праздничные фейерверки и салюты. Так, 54% опрошенных считают, что от них в этом году нужно отказаться.

16 ноября мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам самостоятельно определить формат празднования Нового года в столице на портале «Активный гражданин». Градоначальник отметил, что городской бюджет получит в разы больше денег, если в городе пройдут праздничные мероприятия, чем сэкономит на отказе от них.

На следующий день стало известно, что свыше 230 тыс. человек уже проголосовали за формат празднования Нового года в Москве.

11 ноября стало известно, что больше половины компаний в России отказались от новогодних корпоративов. Согласно исследованиям сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», праздничные мероприятия не будут проводить 57% работодателей.

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