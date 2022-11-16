Москвичи смогут сами выбрать формат празднования Нового года

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам самостоятельно определить формат празднования Нового года в столице на портале «Активный гражданин». Об этом в среду, 16 ноября, он написал в своем блоге.

Собянин отметил, что сегодня тысячи граждан России ведут боевые действия для защиты независимости страны. В связи с этим горожанам предстоит определить, нужно ли проводить празднование Нового года в столице или нет.

По мнению мэра, в этом году стоит отказаться от закупок новогодних конструкций, но в целом город должен быть украшен.

«Уверен, что закупать новые новогодние конструкции не надо. Но должны ли мы отказаться от праздника и не украшать город — решать вам. Предлагаю проголосовать на «Активном гражданине», — написал Собянин.

Ранее в этом месяце сообщалось, что власти Москвы не определили формат празднования Нового года. Отмечалось, что он будет зависеть от ситуации. При этом в ряде российских регионов после объявления о частичной мобилизации и вовсе приняли решение отменить новогодние гулянья, а средства направить на закупку экипировки.

11 ноября стало известно, что больше половины компаний в России отказались от новогодних корпоративов. Согласно исследованиям сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», праздничные мероприятия не будут проводить 57% работодателей.