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Более 230 тыс. человек проголосовали за формат новогодних праздников в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Свыше 230 тыс. человек уже проголосовали за формат празднования Нового года и Рождества в Москве на портале «Активный гражданин». Об этом 17 ноября сообщается на сайте столичной мэрии.

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Среди возможных вариантов — сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а сэкономленные средства направить на поддержку участников специальной военной операции.

Также можно проголосовать за то, как новогодние мероприятия проходили в столице в предыдущие годы, а вырученные средства были направлены на поддержку специальной военной операции, уточняет «Ридус».

Кроме того, есть вариант, который подразумевает полную отмену праздничных мероприятий и украшения города, отмечает агентство городских новостей «Москва».

16 ноября мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам самостоятельно определить формат празднования Нового года в столице на портале «Активный гражданин». В своем блоге чиновник писал, что москвичи должны иметь возможность прогуляться по городу и зарядиться «добрым новогодним и рождественским настроением», отмечает телеканал «360».

При этом Собянин указал на то, что Россия за всю свою историю пережила множество трагических событий. В частности, одним из самых драматических моментов была Битва под Москвой в 1941 году, когда и люди, и экономика испытывали «чудовищное напряжение».

«Назло невзгодам, назло врагам — в окопах и блиндажах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом театре, в городских парках решили сделать праздник для детей и взрослых», — приводит слова Собянина НСН.

Мэр столицы отметил, что городской бюджет получит в разы больше денег, если в городе пройдут праздничные мероприятия, чем сэкономит на отказе от них, сообщает сайт kp.ru. В этой связи Собянин назвал спорной идею отмены праздников ради экономии финансов. Он подчеркнул, что в целом город должен быть украшен и приветлив на предстоящих праздниках, пишет RT.

Собянин также указал на то, что нет необходимости закупать новые новогодние конструкции.

Между тем окончательное решение о проведении мероприятий остается за москвичами.

11 ноября стало известно, что больше половины компаний в России отказались от новогодних корпоративов. Согласно исследованиям сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», праздничные мероприятия не будут проводить 57% работодателей.

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