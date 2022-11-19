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Вкус суши: к чему может привести дефицит воды

Фермеры на Ближнем Востоке бросают свои земли, а кто-то решается на суицид
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Тысячи иракских семей были вынуждены в последнее время покинуть свои дома из-за засухи и критического понижения уровня воды в реках. Сложная ситуация с водоснабжением складывается также в Сирии и Турции. Эксперты говорят о гуманитарной катастрофе и возможных схватках за водные ресурсы. Что происходит на бывших сельскохозяйственных угодьях — в фотогалерее «Известий»
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Раньше деревня Аль-Бу Хуссейн располагалась на берегу канала, туда пастухи водили животных на водопой. Теперь канал полностью высох
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
10-летний Хайдер Джалил, житель деревни Аль-Бузайят, также расположенной на берегу высохшего канала, наполняет баки привезенной в цистерне водой, больше ее взять негде
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Эти земли когда-то были сельскохозяйственными угодьями, теперь они превратились в пустыню — почва высохла и потрескалась, на ней проступила соль
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Чтобы напоить животных, людям приходится гнать их до реки Аль-Тирма
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Жители окрестных деревень говорят, что страдают диареей и кожными заболеваниями из-за грязной воды, которую им удается добыть. Семилетней Захре Али Хассан родители регулярно смазывают кожу на руках лечебной мазью
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Orhan Qereman
Евфрат — самая крупная река в Западной Азии, протекающая через Турцию, Сирию и Ирак, — продолжает высыхать
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Orhan Qereman
Уровень воды на плотинах Евфрата в Сирии упал на 5 м
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Orhan Qereman
«Я прекращаю заниматься сельским хозяйством, потому что невозможно поливать поля», — говорит 33-летний землевладелец Ахмед Хаммуд
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Orhan Qereman
Объемы водохранилищ сокращаются, местным фермерам приходится бороться за доступ к воде
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Представители семейства Эльван обсуждают с главой администрации деревни проблему обеспечения населения водой. Аббас Эльван, их родственник, покончил жизнь самоубийством в августе после неудачной попытки найти воду для своих высохших сельхозугодий
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Аббас ежемесячно получал пособие по безработице, но из-за неурожая и роста цен на продовольствие влез в долги
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
В отчаянии Аббас пытался копать колодцы, чтобы выращивать овощи. Каждая скважина обходилась ему в сумму, равную его месячному пособию. Но вода появлялась на несколько дней, а потом снова пересыхала. «Это была его последняя надежда, а вода исчезала», — говорит Али
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Ночью Аббас Эльван взял ружье и ушел, а утром жена обнаружила его с простреленной головой в пересохшем оросительном канале рядом с полями, которые когда-то позволяли прокормить большую семью. Теперь сыновьям Аббаса приходится выживать самостоятельно
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
В иракской деревне Аль-Масса вырыли новый канал взамен того, который использовался с 1950-х годов и пересох
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Некоторые фермеры пытаются заработать на жизнь, поменяв сферу деятельности
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Многие деревенские жители вынуждены бросать свои дома и перебираться в город. Хозяева этого жилища должны были преодолевать около 60 км два раза в месяц, чтобы купить питьевую воду. Три года назад они перестали выращивать пшеницу и ячмень, продали свой скот, а на днях уехали отсюда навсегда
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Засуха (Ирак, Сирия)
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Эксперты говорят о том, что продолжающееся истощение природных ресурсов может привести к столкновениям на Ближнем Востоке
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