Вкус суши: к чему может привести дефицит воды

Тысячи иракских семей были вынуждены в последнее время покинуть свои дома из-за засухи и критического понижения уровня воды в реках. Сложная ситуация с водоснабжением складывается также в Сирии и Турции. Эксперты говорят о гуманитарной катастрофе и возможных схватках за водные ресурсы. Что происходит на бывших сельскохозяйственных угодьях — в фотогалерее «Известий»