«Всю жизнь пашу, и мне за это воздается»

Главным событием прошедшего 17 ноября товарищеского матча между сборными Таджикистана и России (0:0) стала травма вратаря нашей команды Сергея Песьякова. Он вышел на второй тайм вместо Александра Селихова, но уже через восемь минут был вынужден покинуть поле из-за повреждения голеностопа. Его сменил Антон Шунин, самый возрастной футболист ноябрьской заявки сборной. В интервью «Известиям» сразу после матча 35-летний голкипер рассказал, каково было выходить на поле в Душанбе, объяснил, почему постоянно вызывается в сборную при разных тренерах, и оценил перспективы перехода российского футбола из европейской юрисдикции в азиатскую.

«Атмосфера — супер!»

— Тяжело было внезапно выходить на поле, когда Песьяков так неожиданно получил травму?

— Конечно, тяжело. Но в любом случае всегда надо быть готовым ко всему. Поэтому вышел и сыграл. Могу только пожелать Сергею побыстрее восстановиться. Редкий случай, когда за матч играют все три вратаря. С самого начала знал, что по тайму должны сыграть Селихов и Песьяков. Но старался максимально поддерживать форму. И перед матчем активно разминался. В общем, как увидел, что Песьяков подвернул ногу, сразу стал готовиться к замене. И постарался к этому моменту быть в оптимальной форме.

— Как вам атмосфера в Душанбе?

— Атмосфера — супер! Очень гостеприимный город. Болельщики практически полностью забили стадион еще до того момента, когда мы приехали, и очень активно поддерживали свою команду. Приятно играть в такой атмосфере.

— Насколько сборная Киргизии, которую вы обыграли со счетом 2:1 в сентябре, и сборная Таджикистана оказали сильное сопротивление? Сложно играть против таких соперников?

— Ну, как видите, счетов разгромных нет. А с Таджикистаном мы и вовсе голов не увидели. Так что каждый матч непростой.

— Отсутствие голов и итоговый ничейный результат можно списать на то, что состав сборной России был смешанный, экспериментальный?

— Да нельзя ни на что списывать. Надо выходить и выигрывать каждый матч.

— Вам приходится выполнять лидерские функции как самому старшему игроку в этом составе сборной?

— У нас в национальной команде собраны самые лучшие игроки. Главное, что мы выходим на поле и каждый отрабатывает на максимуме, готовится к игре, чтобы на футбольном поле проявить себя.

— Никто по имени отчеству из молодежи к вам не обращается? К примеру, 18-летний Сергей Пиняев?

— Нет, такого отношения у нас нет. Коллектив — супер, команда отличная. И общаются все друг с другом. Нет такого, что старшие не общаются с молодыми. Или молодые, наоборот, не разговаривают со старшими. Все тянутся друг к другу. Для того чтобы коллектив был дружным, всем надо много общаться между собой и стараться наладить отношения.

«Это уже вопрос не к нам, не к футболистам. Это вопрос политический»

— Можете объяснить свой феномен? Вы в 2007 году дебютировали в сборной России при Гусе Хиддинке, при Дике Адвокате попадали в заявку на Евро-2012, при Станиславе Черчесове начинали Евро-2020 вообще основным, теперь Валерий Карпин вас уже второй раз вызывает в национальную команду. За счет чего при разных тренерах постоянно пробиваетесь в состав?

— Не знаю. Возможно, за счет того, что всю жизнь я пашу. Выхожу на каждую тренировку и стараюсь максимум сил оставить на футбольном поле. Может быть, за это мне воздается.

— Перед Евро-2020 и во время турнира Черчесова критиковали за то, что он делал на вас ставку как на первого номера сборной. Было принципиально в свои 35 лет доказать, что всё равно достойны вызова в сборную, уже при другом тренере?

— Каждый игрок, каждый мальчишка, который начинает играть в футбол, мечтает попасть в сборную России. И вот этот мальчишка до сих пор внутри меня — каждый раз я хочу доказывать, что достоин попасть в состав национальной команды, что могу защищать цвета страны на футбольном поле. Этот момент мне придает сил двигаться вперед и играть, показывать хороший футбол.

— Не обидно, что УЕФА и ФИФА закрыли вам шанс попробовать себя на крупных турнирах?

— Конечно, каждому игроку, спортсмену, болельщику обидно от этого решения. Но ситуация такая, какая есть. Комментировать ее нет смысла. Я рад, что нам сейчас удается собираться и играть против других сборных.

— Карпина недавно спросили о возможности перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию. Он сказал, что не против, если не будет иных вариантов. Как вы смотрите на такой вариант развития событий?

— Играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские. Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры, где можно бороться.

— Вы тогда понимаете, что мы будем отрезаны от Европы? И ваше «Динамо» будет вне еврокубков, придется выступать в Азии и на клубном уровне.

— Ну, это же вопрос не к нам, не к футболистам. Это вопрос политический. Есть люди, которые должны думать об этом и решать что-то. Это не игроки должны делать. Наша задача — ехать и играть там, где нам скажут.