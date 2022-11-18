Нулевой вариант: Россия не смогла обыграть Таджикистан

Новый этап среднеазиатского турне начался для футболистов сборной России ничейным результатом. В четверг, 17 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли 0:0 в гостях с Таджикистаном. Это был второй в 2022 году матч для нашей команды. В сентябре она победила на выезде Киргизию (2:1). Теперь этот усеченный для себя сезон Россия закроет выездом к Узбекистану. Матч пройдет в воскресенье.

Давка на входе

Как и два месяца назад, тренерский штаб национальной команды собрал экспериментальный состав и привлек много молодежи. Главным событием стало попадание в стартовый состав на игру в Душанбе 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева. Хавбек самарских «Крыльев Советов» стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в составе сборной России.

Ажиотаж вокруг игры был огромный. Центральный республиканский стадион был заполнен до отказа. Всего собралось более 20 тыс. зрителей. Сам стадион довольно старый. Он был построен в 1940-е годы, с тех пор несколько раз реконструировался, но в целом по духу и форме остался в Советском Союзе и 1990-х годах. Идеальное место для любителей олдскульной атмосферы, которую не увидишь на современных аренах, в том числе тех, что построены в России к 2018 году.

Очереди на входе в стадион были такие огромные, что местная охрана и силовики толком никого не обыскивали, поскольку людей явно не хватало на такой контроль. И это притом, что представителей МВД и ОМОНа было огромное количество. Но недостаточно для того, чтобы предотвратить давку на входе на стадион.

Вход на трибуны был только один, причем не очень широкий. Это ожидаемо привело к громадной толпе за час до игры. Многие подолгу проходили на трибуны, и кто-то уже не успевал занять свое место к стартовому свистку. Когда люди услышали, что команды выходят на поле, начали торопиться. Во время исполнения гимнов Таджикистана и России началась давка. Болельщики даже пробили заграждения.

Полиция и ОМОН не запаниковали и не стали устраивать бойню с народом, начав отталкивать лишь наиболее буйных. Они в итоге отпустили ситуацию, не вмешиваясь, дали нарушившей все правила безопасности толпе по собственному пути пройти на трибуны. На безопасность откровенно наплевали, но в итоге это, как ни странно, помогло избежать больших проблем. Люди в итоге добрались до трибун, а к пятой минуте толпа рассосалась. И ситуация вновь оказалась под контролем таджикских силовиков.

Посещаемость была гораздо выше, чем в Бишкеке, когда были забиты до отказа боковые сектора, но пустой оказалась трибуна за воротами. В Душанбе не было ни одного свободного места, а многие пробрались на стадион и смотрели футбол стоя.

Три вратаря

Игра прошла при территориальном преимуществе сборной России, хотя моментов было не так много. Таджики тоже неплохо отвечали резкими атаками и в целом достойно выглядели против нашей команды. У них также в составе вышло на поле много молодых футболистов. Но всё же наши были ближе к победе.

Неслучайно главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча выразил удовлетворение игрой с Таджикистаном, сказав, что по качеству она была лучше, чем с Киргизией, несмотря на то что тогда удалось выиграть, а сейчас нет.

— Именно игра не была равной, а результат, возможно, справедливый, — сказал на пресс-конференции Валерий Карпин. — Игра абсолютно не равная. Если говорить про качество футбола, то первый тайм понравился, во втором было меньше контроля, началась игра без центра поля, особенно первые 20 минут. Потом она перешла в более спокойное русло. Не знаю, чего не хватало в завершении. Разберем. Ставку делали на всех: и на Пиняева, и на Садулаева, и на Чалова в первом тайме, и на Сычевого. Какого уровня команда Таджикистана? Ну, например, команда на уровне Кипра. Конечно, болельщики будут нас критиковать за матч в Душанбе. С Киргизией сыграли в десять раз хуже, но победили — и нормально. Сегодня не выиграли — значит, всё плохо.

Помимо Пиняева этот матч стал дебютным для вратаря Александра Селихова, защитника Александра Солдатенкова, полузащитников Артема Макарчука и Лечи Садулаева, которые вышли в стартовом составе, а также появившегося после перерыва нападающего Владимира Сычевого. Помимо него во втором тайме дебютировал голкипер Сергей Песьяков. Он вышел вместо Селихова, но дебют получился курьезным.

Не прошло и 10 минут, как Сергей повредил голеностоп и не смог продолжить матч. Его пришлось подменять Антону Шунину. Это был редкий матч, когда удалось задействовать всех трех вратарей. После матча Песьяков покидал стадион на костылях.

— Как здоровье? Ничего, пойдет, — сказал «Известиям» после матча Песьяков. — Самый быстрый мой матч в карьере? Думаю, да. Зато на ноль отыграл! Не знаю, насколько выбыл. К весне должен восстановиться вроде.

А матч так и закончился со счетом 0:0. Таджики были довольны, и местные болельщики громкими аплодисментами провожали свою команду в раздевалку. В сборной России все были недовольны результатом, но отмечали, что для экспериментального молодого состава сыграли прилично.

— Получился боевой матч с хорошей атмосферой на трибунах, — сказал «Известиям» присутствовавший на матче бывший главный тренер «Локомотива», экс-защитник сборной Таджикистана Игорь Черевченко. — Таджики неплохо прессинговали, оборонялись и контратаковали. Россия при этом тоже достойно играла, особенно с учетом того, что играла в сильно обновленном составе. Думаю, результат закономерен.

Матч с Узбекистаном начнется в воскресенье в 17:00 мск в Ташкенте. Это будет последняя встреча России в 2022-м. Всего в ее активе будет за этот год три товарищеских матча, и все в гостях у среднеазиатских республик бывшего СССР. Напомним, до 2024 года наша команда отстранена от официальных международных соревнований.