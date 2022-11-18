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В России началась «гонка зарплат» на фоне санкций

HeadHunter: российские компании устроили «гонку зарплат» из-за санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Западные санкции заставили российские компании, работающие в сфере строительства и логистики, устроить «гонку зарплат», привлекая таким образом кадры на фоне их дефицита. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter (HH), пишет 18 ноября РБК.

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Согласно представленной информации, фактическая заработная плата работников в РФ с учетом всех начислений в III квартале (июле–сентябре) 2022 года поднялась в среднем на 6,4% относительно аналогичного периода за 2021 год, рост составил примерно 5 тыс. рублей.

Еще одним «санкционным» трендом III квартала стало более серьезное поощрение менеджеров управленческого звена бонусами и премиями по сравнению с топ-менеджерами, передает «Газета.Ru».

Это связано с тем, что на сотрудников именно этого уровня, по оценке HeadHunter, ложится основная ответственность за преодоление кризиса.

Как отмечает РБК со ссылкой на аналитиков, среди сфер деятельности лидерами по приросту фактических зарплат стали строительство и транспортная логистика. За год доход таких специалистов вырос на 10 и 9% соответственно. В денежном эквиваленте по состоянию на конец сентября прирост составил 68,8 тыс. и 58,6 тыс. рублей в среднем.

Ранее в этот день сообщалось, что Москва в преддверии зимы столкнулась с дефицитом дворников. По данным Центра занятости населения, сейчас столице необходимо примерно 1,5 тыс. дворников. Отмечалось, что люди не стремятся в эту отрасль, поскольку зарплаты работника ЖКХ ниже, чем средние по региону.

Накануне, 16 ноября, сервис по поиску работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в городах до 1 млн человек. Среди них — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей.

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