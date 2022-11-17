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Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в городах до 1 млн человек

SuperJob: главному геологу в Хабаровске в ноябре предлагают зарплату от 300 тыс. рублей
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Фото: ТАСС/Виктор Воног
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Самой высокооплачиваемой вакансией ноября в городах с населением до 1 млн человек стало предложение для главного геолога в Хабаровске с зарплатой от 300 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который проанализировал 52 тыс. вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек.

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В ноябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей.

В Рязани, Хабаровске, Ярославле и Тюмени в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Например, в Хабаровске врачу стоматологу-ортопеду предлагают 130 тыс. рублей, а врачу-флебологу в Тюмени — 150 тыс. рублей, в Рязани врачу-косметологу предлагают от 75 тыс. рублей, а в Ярославле стоматологу-терапевту — от 80 тыс. рублей.

В Ульяновске, Владивостоке и Ярославле в топ вошли вакансии в сфере управления персоналом. Так, HR-директору в Ульяновске готовы платить 60–80 тыс. рублей.

В Барнауле и Иркутске среди лучших по оплате оказались вакансии программистов «1С» (150–250 тыс. рублей и 135–200 тыс. рублей соответственно), в Рязани — заместителя главного инженера общестроительного участка (от 150 тыс. рублей). В Кирове и Липецке также программистам «1С» предлагают до 120 тыс. рублей и от 100 тыс. рублей соответственно, в Хабаровске капитану-механику —150 тыс. рублей.

В Тюмени зарплата производителя работ составила 100 тыс. рублей, в Пензе водителю-экспедитору с категорией Е предлагают 130 тыс. рублей, а Java-разработчику в Томске — 200–250 тыс. рублей.

8 ноября инвестор и психолог Ксения Аверс рассказала, как побудить начальство повысить зарплату. По словам специалиста, важно провести анализ рынка труда в конкретной сфере и обратить внимание начальства на то, что доход существенно ниже, если это так. Психолог подчеркнула, что при помощи цифр убедить начальство будет куда проще.

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