Москва в преддверии зимы столкнулась с дефицитом дворников

Москве не удалось закрыть кадровый дефицит работников сферы ЖКХ к началу зимы. По данным Центра занятости населения, сейчас столице необходимо примерно 1,5 тыс. дворников. При этом открытых вакансий всего 150. Это объясняется тем, что многие организации ищут по 50, а то и по 100 человек.

Нехватка кадров возникла еще с начала пандемии коронавируса, рассказали эксперты. Отрасль по-прежнему представлена в основном мигрантами, несмотря на попытки властей привлечь и россиян.

Как рассказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, дефицит кадров сейчас примерно 50%.

«Люди не стремятся в эту отрасль — зарплаты работника ЖКХ ниже, чем средние по региону, работа неблагодарная. Поэтому проблема остается. Сильно ли нехватка кадров отразится на чистоте города, зависит от того, насколько снежной окажется зима» , — отметила она.

О том, какие меры предприняли власти и грозит ли столице погрязнуть в сугробах с приближением настоящей снежной зимы, читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мети отсюда: в Москве не закрыта половина вакансий дворников