Депутат Госдумы Валуев госпитализирован в одну из московских больниц

Депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев был госпитализирован в одну из больниц Москвы в ночь на пятницу, 18 ноября.

По информации «Известий», Валуев обратился к медикам самостоятельно около 23:00.

Причиной обращения его к врачам явилась проблема с ногой. После осмотра врачи приняли решение оставить его в больнице, передает «Газета.Ru».

Подробности о состоянии депутата на данный момент неизвестны.

Николай Валуев впервые вышел на профессиональный боксерский ринг в октябре 1993 года. Последний профессиональный бой состоялся в 2010 году. За спортивную карьеру Валуев провел 53 поединка, проиграв всего два раза. Кроме того, Валуев является депутатом Госдумы VI и VII созывов, а с октября 2021 года занимает должность председателя комитета Госдумы по туризму.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Карпов вернулся домой из больницы, куда он был доставлен в ночь на 29 октября. Он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы.