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Завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе
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Завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе

Собянин: завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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Завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он подчеркнул, что некоторое количество инвесторов уходит из города, но сейчас подавляющее большинство ниш заполнено российскими предпринимателями.

По словам Собянина, российские бизнесмены заняли ниши в пищевой промышленности, фармацевтике, производстве высокотехнологичных товаров. Однако единственной проблемной производственной отраслью в Москве пока является автомобилестроение.

«Но уже на следующей неделе он («Москвич». — Ред.) начнет первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимыми до того периода, когда там было Renault», — сказал Собянин в интервью «РИА Новости».

Градоначальник отметил, что через 2–3 года в Москве планируется запустить собственную российскую платформу электромобилей.

16 ноября Росстандарт выдал одобрение на два типа автомобилей, которые будут собирать на автозаводе «Москвич»: «Москвич 3» и «Москвич 3е».

«Москвич 3» будут выпускать в модификациях с бензиновыми моторами — атмосферным и наддувным. «Москвич 3е» будет оснащаться электромотором SY Power TZ200XSIEM1

До этого, 31 октября, гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку. В 2023 году предприятие должно произвести 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. будут электрическими, а в 2024 году по плану «Москвич» должен выйти на уровень в 100 тыс. автомобилей, из которых не менее 20 тыс. будут электрическими.

4 октября завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра, от Санкт-Петербурга до Красноярска.

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