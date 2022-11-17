Военкор «Известий» показал кадры штурма опорного пункта ВСУ «Бассейн»

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в четверг, 17 ноября, сообщил, что Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) захватила опорного пункт украинской армии «Бассейн» перед селом Невельское.

На кадрах штурма видно, как танки и бронемашины под обстрелом подъезжают к опорному пункту и высаживают десант. После этого военные забегают в окопы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам офицера 100-й бригады Народной милиции ДНР с позывным Чак, это основной подход, который открывает дорогу на Невельское. Он также рассказал, что название «Бассейн» появилось в связи с тем, что раньше в этом месте находились поля для орошения. Военнослужащий отметил, что взять этот опорный пункт было очень сложно.

«У них укрепрайоны очень серьезные там. Если в лобовую брать, то просто нереально. Приходится применять хитрости, разные уловки, технику», — сказал Чак.

Он добавил, что российским бойцам удалось применить хитрость, что обеспечило успешный штурм.

«Задействованы были три группы. Одна группа шла на броне. Основная заходила и отрезала потом лесополосу, чтобы не было поставки туда. То есть жизнедеятельность их отрезали сразу. Основная группа шла в северном направлении прямо на укрепрайон. Третья — это была броня. Две группы шли на броне», — отметил он.

Офицер также сообщил, что ВСУ применили две попытки контратаки и совершили массированный артиллерийский обстрел, но российские солдаты «выдержали и устояли», удержали стратегически важный объект.

Он подчеркнул, что дальнейшее прохождение к селу отрежет дорогу к поставкам боеприпасов для украинской армии.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская армия на южнодонецком направлении взяла под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в ДНР. Кроме того, ВС РФ удалось пресечь три атаки украинских боевиков, которые наступали силами трех ротных тактических групп. Атака велась из населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка в ДНР.

16 ноября российские войска также пресекли атаку батальонной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степного в ДНР. В результате боевых действий было уничтожено более 65 украинских военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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