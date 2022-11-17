Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме назвали решение Гаагского суда по делу MH17 политизированным
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Мир
ЕК заявила о критическом уровне разрушений энергоинфраструктуры Украины
Мир
Рябков заявил о стремлении Запада находить поводы для эскалации
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Россия намерена изучить вердикт нидерландского суда по МН17
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Мир
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Мир
В США не увидели опровергающих падение украинской ракеты в Польше данных
Происшествия
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше
Сюжет:

Военкор «Известий» показал кадры штурма опорного пункта ВСУ «Бассейн»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в четверг, 17 ноября, сообщил, что Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) захватила опорного пункт украинской армии «Бассейн» перед селом Невельское.

На кадрах штурма видно, как танки и бронемашины под обстрелом подъезжают к опорному пункту и высаживают десант. После этого военные забегают в окопы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вводные ресурсы: в Минобороны РФ объявили о взятии села Павловка
В боях под Угледаром особенно отличилась российская морская пехота

По словам офицера 100-й бригады Народной милиции ДНР с позывным Чак, это основной подход, который открывает дорогу на Невельское. Он также рассказал, что название «Бассейн» появилось в связи с тем, что раньше в этом месте находились поля для орошения. Военнослужащий отметил, что взять этот опорный пункт было очень сложно.

«У них укрепрайоны очень серьезные там. Если в лобовую брать, то просто нереально. Приходится применять хитрости, разные уловки, технику», — сказал Чак.

Он добавил, что российским бойцам удалось применить хитрость, что обеспечило успешный штурм.

«Задействованы были три группы. Одна группа шла на броне. Основная заходила и отрезала потом лесополосу, чтобы не было поставки туда. То есть жизнедеятельность их отрезали сразу. Основная группа шла в северном направлении прямо на укрепрайон. Третья — это была броня. Две группы шли на броне», — отметил он.

Офицер также сообщил, что ВСУ применили две попытки контратаки и совершили массированный артиллерийский обстрел, но российские солдаты «выдержали и устояли», удержали стратегически важный объект.

Он подчеркнул, что дальнейшее прохождение к селу отрежет дорогу к поставкам боеприпасов для украинской армии.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская армия на южнодонецком направлении взяла под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в ДНР. Кроме того, ВС РФ удалось пресечь три атаки украинских боевиков, которые наступали силами трех ротных тактических групп. Атака велась из населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка в ДНР.

16 ноября российские войска также пресекли атаку батальонной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степного в ДНР. В результате боевых действий было уничтожено более 65 украинских военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022