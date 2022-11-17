Эксперт объяснил решение суда обязать Gasum выплатить «Газпром экспорту» €300 млн

Финская Gasum может в будущем вернуться к закупкам российского трубопроводного газа, предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом он рассказал «Известиям» 17 ноября. Ранее арбитражный суд обязал энергетическую компанию выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа и признал указ президента РФ Владимира Путина о расчете в рублях форс-мажором.

Задолженность сформировалась из двух компонентов, объяснил эксперт.

«Во-первых, стандартная система — когда ты сначала газ весь получил, а потом в конце месяца его оплатил. Сложилась такая ситуация, что «Газпром» с апреля должен был получать оплату за поставленной газ в рублях, и, соответственно, оплату в рублях он должен был получить даже за те объемы, что поставил ранее», — сказал он.

Однако Gasum отказалась оплачивать рублями, подписывать дополнительное соглашение о том, что валюта расчета становится не доллар и евро, а именно рубль. В результате компания не расплатилась за полученный уже газ.

«Дальше заработало правило: бери или плати. То есть, получается, компания газ не отбирает и не платит. И этот пункт контракта никто не отменял. Стандартное условие контракта — если не берешь физически газ, то ты всё равно примерно 80% от его стоимости оплачиваешь. Gasum этого не делала», — уточнил эксперт.

Арбитражный суд Стокгольма признал, что «Газпром» как компания, которая зарегистрирована в России, не может не подчиняться нормативным актам органов власти РФ. Указ президента России Владимира Путина имеет всю полноту законодательства, а значит, «Газпром» не виноват в том, что обязан был перейти на систему расчета в рублях, подчеркнул аналитик.

«Сейчас, когда конфликт в этом плане урегулирован, это может означать, что Gasum может вернуться к закупкам российского трубопроводного газа, то есть прямым контактам с «Газпромом», — считает Юшков.

Как он напомнил, когда перед Финляндией встал вопрос, переходить ли на систему расчетов в рублях или нет, страна попала под первую волну тех, кто это обсуждал. Среди таких же государств были Болгария и Польша.

«Явно, что ее убеждали, что все остальные потребители не будут оплачивать в рублях, что никто у «Газпрома» покупать не будет и он пойдет на попятную, значит, опять можно будет торговать в долларах и евро и так далее. Хотя на практике оказалось, что все перешли на такие расчеты, кроме нескольких стран (Болгарии, Польши, Дании)», — сказал эксперт.

Аналитик уточнил, что покупатели российского газа отдают валюту Газпромбанку, и больше от них ничего не требуется.

«Глядя еще на это, Финляндия вполне может вернуться к закупкам российского трубопроводного газа. Тем более от российского газа она не отошла — просто от трубопроводных поставок перешла на закупку российского СПГ, на который не распространяется требование расчета в рублях», — заключил Юшков.

О решении арбитражного суда Стокгольма стало известно 17 ноября. Компания Gasum обязана выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн.

18 мая Gasum заявила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. 21 мая «Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию.

При этом 17 июня глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что Финляндия заявила о намерении закупать сжиженный природный газ по проекту «Криогаз – Высоцк».

Российский лидер объявил о том, что РФ перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, 23 марта. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых происходить оплата.