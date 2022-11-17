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В ФРГ хотят исключить депутата из партии из-за критики НАТО и поддержки Путина

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Немецкого депутата Дитера Дема намерены исключить из Левой партии ФРГ за неоднократную критику НАТО и высокую оценку президента России Владимира Путина как политика. Об этом 13 ноября пишет немецкое издание Der Spiegel.

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В материале отмечается, что Дем в последнее время постоянно испытывал терпение членов Левой партии своими высказываниями.

«Самой большой преступной организацией после СС была НАТО. И такой НАТО остается по сей день», — приводятся в статье слова политика.

Также еще в начале февраля он восхищался российским президентом как выдающейся личностью, которой ни один западный государственный деятель «в подметки не годится», говорится в статье.

О том, что против Дема заведено дело об исключении сообщил немецкий телеканал ZDF. При этом сам депутат утверждает в Twitter, что ему ничего не известно о намерении исключить его.

Ранее Запад критиковали и другие депутаты от Левой партии.

4 ноября сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер также подвергся критике за глубокие связи, которые он установил с Россией и Путиным. Через три недели после ухода с поста в 2005 году он стал главой совета акционеров трубопроводной компании Nord Stream, которая поставляет российский природный газ в ФРГ и которую он поддерживал, пребывая на политическом посту.

В августе сообщалось, Шредер подал в суд на бундестаг (парламент ФРГ) с требованием вернуть частично отозванные привилегии. Тогда же ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил «Известиям», что против Шредера ведется многолетняя клеветническая кампания.

Он указал на ангажированность подобных действий, которые носят ярко выраженный антироссийский характер, поскольку Шредер в том числе выступает со здравой позицией за сохранение партнерских взаимовыгодных отношений РФ с ФРГ.

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