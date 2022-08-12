Экс-канцлер ФРГ Шредер подал в суд на бундестаг

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг (парламент ФРГ) с требованием вернуть частично отозванные привилегии. Об этом рассказал 12 августа его ганноверский адвокат Михаэль Нагель.

По данным агентства DPA, от имени Шредера он подал соответствующий иск в административный суд Берлина. Решение приостановить работу офиса политика является незаконным, указал он.

Ранее, 19 мая, бюджетный комитет парламента Германии одобрил заявку правящих партий о лишении Шредера части государственных привилегий.

По закону бюро Шредера финансируется за счет налогоплательщиков, однако теперь сотрудникам экс-канцлера не будут выплачивать зарплату. Но при этом остаются право на личную охрану и ежемесячная пенсия, которую получают все бывшие главы правительства Германии.

В тот же день ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил «Известиям», что против Шредера ведется многолетняя клеветническая кампания. Также эксперт указал на ангажированность подобных действий, которые носят ярко выраженный антироссийский характер, поскольку Шредер в том числе выступает со здравой позицией за сохранение партнерских взаимовыгодных отношений РФ с ФРГ.

Днем ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Шредера. Большинство депутатов ЕП высказались за введение рестрикций против бывшего канцлера Германии.

До этого, в апреле, Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому на длительный срок изолировать Россию невозможно. По его мнению, экономика Германии не сможет функционировать, а дома в стране будет нечем отапливать.