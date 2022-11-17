Российский рынок новых люксовых автомобилей упал на 77%

В октябре 2022 года россияне приобрели всего 20 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 77% меньше, чем в октябре 2021 года. Об этом 17 ноября сообщило агентство «Автостат».

Специалисты констатировали, что с весны текущего года поставка дорогих автомобилей в РФ находится под запретом. Повлиять на ситуацию может параллельный импорт, дилеры и физические лица всё еще могут ввозить в Россию престижные модели автомобилей, но надежд на него, по мнению экспертов, мало.

Специалисты выяснили, что треть всех купленных в октябре 2022 года люксовых автомобилей принадлежала итальянскому бренду Maserati — семь единиц. Что касается остальных марок данного сегмента, то в октябре 2022 года жители России приобрели по три автомобиля Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce, по два — Aurus, по одному экземпляру Aston Martin и Ferrari.

На Москву и Московскую область пришлось 80% всех люксовых машин, 12 и четыре штуки соответственно. Две дорогие машины купили жители Татарстана, по одной — в Курганской и Свердловской областях.

По итогам десяти месяцев 2022 года объем российского рынка новых люксовых автомобилей составил 315 экземпляров, что на 60% меньше, чем в январе–октябре 2021 года.

20 октября «Автостат» сообщил, что рынок новых люксовых автомобилей в России сократился почти на 58%. Тройку самых популярных у россиян люксовых моделей возглавили кроссовер Maserati Levante (64 штук), внедорожник Rolls-Royce Cullinan (47 авто) и купе Bentley Continental GT (31 машина).