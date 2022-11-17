Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о «семи пятницах на неделе» у украинских переговорщиков
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Происшествия
В Калужской области 14-летняя школьница умерла на уроке физкультуры
Мир
Рябков заявил о стремлении Запада находить поводы для эскалации
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Глава МИД Греции не вышел из самолета по прибытии в Триполи и улетел
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Общество
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Мир
Петр Порошенко назвал окружение Зеленского «полезными идиотами»
Происшествия
Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше

Российский рынок новых люксовых автомобилей упал на 77%

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В октябре 2022 года россияне приобрели всего 20 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 77% меньше, чем в октябре 2021 года. Об этом 17 ноября сообщило агентство «Автостат».

В списках не значились: ВС назвал критерии роскошного автомобиля
Судьи разъяснили, за какие машины следует платить повышенный транспортный налог

Специалисты констатировали, что с весны текущего года поставка дорогих автомобилей в РФ находится под запретом. Повлиять на ситуацию может параллельный импорт, дилеры и физические лица всё еще могут ввозить в Россию престижные модели автомобилей, но надежд на него, по мнению экспертов, мало.

Специалисты выяснили, что треть всех купленных в октябре 2022 года люксовых автомобилей принадлежала итальянскому бренду Maserati — семь единиц. Что касается остальных марок данного сегмента, то в октябре 2022 года жители России приобрели по три автомобиля Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce, по два — Aurus, по одному экземпляру Aston Martin и Ferrari.

На Москву и Московскую область пришлось 80% всех люксовых машин, 12 и четыре штуки соответственно. Две дорогие машины купили жители Татарстана, по одной — в Курганской и Свердловской областях.

По итогам десяти месяцев 2022 года объем российского рынка новых люксовых автомобилей составил 315 экземпляров, что на 60% меньше, чем в январе–октябре 2021 года.

20 октября «Автостат» сообщил, что рынок новых люксовых автомобилей в России сократился почти на 58%. Тройку самых популярных у россиян люксовых моделей возглавили кроссовер Maserati Levante (64 штук), внедорожник Rolls-Royce Cullinan (47 авто) и купе Bentley Continental GT (31 машина).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022