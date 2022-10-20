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Рынок новых люксовых автомобилей в России сократился почти на 58%

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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За период с января по сентябрь 2022 года жители РФ приобрели 295 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 57,5% меньше, чем за тот же период 2021 года, когда российские покупатели приобрели 694 люксовых авто. Об этом 20 октября сообщило агентство «Автостат».

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Наибольшее предпочтение среди люксовых автомобилей состоятельные жители России отдали бренду Rolls-Royce (86 шт.), на долю которого пришлось 29% от общего объема. Второе место в марочном рейтинге заняли марки Maserati и Bentley, реализовавшие за девять месяцев текущего года по 64 машины. Эксперты отметили, что за первую половину 2022 года было куплено 32 новых автомобиля Ferrari, 26 — Lamborghini, 19 — Aurus и 4 — Aston Martin.

Тройку самых популярных у россиян люксовых моделей возглавили кроссовер Maserati Levante (64 шт.), внедорожник Rolls-Royce Cullinan (47 шт.) и купе Bentley Continental GT (31 шт.).

Свыше 70% купленных в январе—сентябре 2022 года новых автомобилей сегмента Luxury были куплены в Москве — 212 единиц. В Подмосковье «осело» 8,5% машин от общего количества (25 шт.). На Санкт-Петербург пришлось почти 5% люксовых авто — 14 шт.

Среди регионов по объему покупок очень дорогих машин лидирует Краснодарский край (10 шт.). По оценке специалистов, еще в 23 субъектах РФ жители за девять месяцев текущего года приобрели от одного до четырех роскошных автомобилей.

18 октября компания Cadillac в качестве флагманской модели марки определила электромобиль Celestiq, хотя первые экземпляры модели появятся в продаже только в декабре 2023 года. Celestiq построен на платформе Ultium. У Celestiq два электромотора, совокупная отдача которых составляет около 600 л.с. Емкость тяговой батареи — 111 кВт/ч. Ориентировочная дальность хода на одной зарядке составляет 483 км, но точный параметр будет опубликован позже.

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