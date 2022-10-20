Рынок новых люксовых автомобилей в России сократился почти на 58%

За период с января по сентябрь 2022 года жители РФ приобрели 295 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 57,5% меньше, чем за тот же период 2021 года, когда российские покупатели приобрели 694 люксовых авто. Об этом 20 октября сообщило агентство «Автостат».

Наибольшее предпочтение среди люксовых автомобилей состоятельные жители России отдали бренду Rolls-Royce (86 шт.), на долю которого пришлось 29% от общего объема. Второе место в марочном рейтинге заняли марки Maserati и Bentley, реализовавшие за девять месяцев текущего года по 64 машины. Эксперты отметили, что за первую половину 2022 года было куплено 32 новых автомобиля Ferrari, 26 — Lamborghini, 19 — Aurus и 4 — Aston Martin.

Тройку самых популярных у россиян люксовых моделей возглавили кроссовер Maserati Levante (64 шт.), внедорожник Rolls-Royce Cullinan (47 шт.) и купе Bentley Continental GT (31 шт.).

Свыше 70% купленных в январе—сентябре 2022 года новых автомобилей сегмента Luxury были куплены в Москве — 212 единиц. В Подмосковье «осело» 8,5% машин от общего количества (25 шт.). На Санкт-Петербург пришлось почти 5% люксовых авто — 14 шт.

Среди регионов по объему покупок очень дорогих машин лидирует Краснодарский край (10 шт.). По оценке специалистов, еще в 23 субъектах РФ жители за девять месяцев текущего года приобрели от одного до четырех роскошных автомобилей.

18 октября компания Cadillac в качестве флагманской модели марки определила электромобиль Celestiq, хотя первые экземпляры модели появятся в продаже только в декабре 2023 года. Celestiq построен на платформе Ultium. У Celestiq два электромотора, совокупная отдача которых составляет около 600 л.с. Емкость тяговой батареи — 111 кВт/ч. Ориентировочная дальность хода на одной зарядке составляет 483 км, но точный параметр будет опубликован позже.