Емельяненко сразится с Коваленко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец ММА Александр Емельяненко проведет поединок с видеоблогером Святославом Коваленко в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом он объявил 17 ноября в своем Telegram-канале.

«16 декабря пройдет поединок между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко по правилам ММА», — написал Емельяненко.

6 ноября 41-летний боец должен был провести поединок с руководителем промоушена Arena FC Сергеем Еркаевым, однако незадолго до этого бой был отменен из-за отсутствия разрешения со стороны одного из контролирующих органов.

До этого, 25 сентября, Емельяненко потерпел поражение от Вячеслава Дацика спустя 12 секунд после начала поединка на турнире Hardcore Boxing. Дацик сразу бросился на соперника, и тот рухнул на ринг после первого точного удара слева. Позже Емельяненко принес извинения за поражение.

18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга. В главном поединке вечера встретятся Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.