Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине

Финляндия выделит Украине свой самый большой пакет военной помощи. Об этом 17 ноября сообщило министерство обороны страны.

«Украина по-прежнему нуждается в поддержке для защиты своей страны. Комплект оборонной техники, который сейчас отправится, является самым большим по объему, который мы пока предоставляли», — заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Стоимость пакета, который станет десятым по счету, составит €55,6 млн. Общий объем военной помощи со стороны Финляндии составляет €160,4 млн.

Содержимое пакета, способы доставки и график поставок не разглашаются из соображений безопасности.

Ранее, 14 ноября, Кайкконен заявил, что Финляндия не исключает возможности обучать солдат Украины на своей территории, этот вопрос находится на обсуждении.

30 октября Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что преступники в стране получают оружие, которое поставлялось на Украину. В ведомстве отметили, что речь идет о появлении штурмовых винтовок. Отмечалось, что маршруты контрабанды с Украины в Финляндию уже налажены, для чего мотоциклетная банда Bandidos MC даже открыла отделения в крупнейших городах Украины.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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