В ВШЭ рассказали о гонке вооружений между США и Китаем

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, китаист Василий Кашин 17 ноября рассказал «Известиям» о гонке вооружений между США и Китаем.

«Есть два компонента этого соревнования. Первый — технологический. В сфере технологий в целом, конечно, США принадлежит общее превосходство, притом что есть отдельные локальные области военных технологий, где Китай уже вырвался вперед», — сказал он.

Такими областями являются, прежде всего, гиперзвуковые вооружения, отметил эксперт. К ним также можно отнести производство противокорабельных ракет и некоторых видах вооружения для сухопутных войск, прежде всего современной артиллерии.

«Если говорить о прорывных технологиях, то помимо некоторого превосходства над США в гиперзвуке Китай является как минимум равным конкурентом в технологиях искусственного интеллекта. В связи с этим он добился больших успехов, например, в создании беспилотных и автономных систем вооружений», — сказал Кашин.

Но в то же время есть сферы, где Китай сильно отстает от США, сообщил эксперт.

«Крупнейшей сферой отставания Китая считаются технологии подводной войны, то есть всё, что связано с подводными лодками, их вооружением, способами борьбы с ними и т.д., хотя и здесь есть прогресс. Кроме того, есть существенное отставание в космических технологиях, поэтому американцы делают на них ставку», — пояснил он.

При этом, как заметил Кашин, помимо технологической есть и производственная сторона вопроса. По его словам, в производстве у Китая есть преимущество, поскольку на данный момент он является ведущей индустриальной державой мира с самой большой промышленностью, далеко превосходящей американскую.

«Американцы, наоборот, десятилетиями утрачивали свой промышленный потенциал. В результате китайцам проще наращивать производство некоторых видов военной техники. Это мы наблюдаем сейчас на примере очень быстрого строительства китайского флота. Это возможно, потому что Китай также является лидером гражданского судостроения, а американцы эту отрасль у себя либеральной экономической политикой уничтожили еще в 80-е годы», — сказал эксперт.

По словам Кашина, при сохранении нынешних тенденций Китай в обозримом будущем сравняется с США по технологическому уровню и при этом будет очень далеко превосходить по возможностям наращивания масштабов производства.

Накануне на брифинге председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что США за счет укрепления военного потенциала не допустят превращения Народно-освободительной армии Китая в самые мощные в мире вооруженные силы, и это позволит сдерживать Пекин, предотвращая тем самым открытый конфликт между двумя странами, передает ТАСС.

Министр обороны США Ллойд Остин при этом подчеркнул, что США и Китаю как «крупным странам со значительным военным потенциалом» необходимо поддерживать открытыми каналы коммуникации между военными.

14 ноября в рамках саммита G20 прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Лидеры обсуждали разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между США и Китаем. Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерную войну нельзя допустить и что в ней не будет победителей. Президент США также подчеркнул, что их страны должны работать вместе над решением глобальных проблем.