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Петр Порошенко назвал окружение Зеленского «полезными идиотами»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бывший украинский президент Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) назвал окружение лидера Украины Владимира Зеленского полезными идиотами. 17 ноября пранкеры представили полную версию разговора в рамках нового выпуска «Шоу ВиЛ» на RuTube.

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Разговор во время пранка велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола. В ходе розыгрыша пранкеры поинтересовались у Порошенко, что конкретно сейчас могут сделать США для помощи Украины.

«Нам нужно сделать огромный шаг, чтобы сохранить единство внутри страны, потому что мне ненавистна мысль о том, что мы переключаемся на путинский сценарий, цель которого — подорвать единство изнутри, потому что какой-то полезный идиот делает совершенно ужасные вещи в виде нападок на демократические институты. Верховенство права политизировано», — ответил Порошенко.

Бывший президент также пожаловался «Макфолу», что его не выпускают за пределы Украины, в том числе для участия в Парламентской ассамблее НАТО.

«Это была парламентская делегация. Просто никто в мире не понимает, зачем они это делают. Например, сегодня я как раз разговариваю с Кличко, мэром Киева, и он мне сказал, что ему сейчас запрещено выезжать за границу. И так со многими другими, потому что это удар по местному самоуправлению и удар по децентрализации. Почему? Потому что это грязная игра политиков», — пояснил он.

10 ноября Вован и Лексус представили полную версию пранка с участием спецпредставителя ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамилы Паттен. Разговор шел от имени главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко. В октябре Паттен сообщила, что российским солдатам выдают виагру для изнасилования украинок, что, естественно, было ложью, однако, ее заявление широко распространилось в зарубежной прессе.

3 ноября пранкеры от имени Макфола поговорили с экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым. В разговоре главными проблемами Киева Аваков назвал разъединение элит, коррупцию и ограничение свобод. Он добавил, что в настоящее время ограничение свободы граждан можно объяснить и с ним мириться. Но к этому можно быстро привыкнуть, а потом трудно расстаться.

Ранее, в октябре, бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский заявил в беседе с пранкерами, что российские войска ведут боевые действия с высокой эффективностью, постоянно связывая работу беспилотников и артиллерии. По его словам, Украина не была готова к радиоэлектронной борьбе российских войск.

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