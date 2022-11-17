Синоптик заявил о росте высоты снежного покрова в Москве с 5 до 8 см

В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 см. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в других регионах Москвы тоже зафиксирован рост сугробов. Тишковец подчеркнул, что такая высота снежного покрова на три недели опережает климатический график.

«Снегопады слабой и умеренной интенсивности в ближайшие дни продолжатся», — написал он в своем Telegram-канале.

Днем ранее Тишковец сообщил, что в Московском регионе высота сугробов может достичь 20 см к воскресенью, 20 ноября. Он подчеркнул, что это норма конца декабря.

16 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек январскую погоду в Московской области на ближайших выходных. Специалист отметил, что 20 ноября в столичном регионе прогнозируется температура ниже климатической нормы на 6 градусов.