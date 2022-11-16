Вильфанд спрогнозировал январскую погоду в Подмосковье на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек январскую погоду в Московской области на ближайших выходных.

В беседе с «Радио 1» 15 ноября специалист отметил, что в воскресенье, 20 ноября, в столичном регионе прогнозируется температура ниже климатической нормы на 6 градусов.

По словам Вильфанда, таким образом погода в регионе будет «не ноябрьская, не декабрьская, а январская. Именно во второй половине января бывает та погода, которую сейчас прогнозируют», пишет RT.

Ранее Вильфанд сообщал, что в концу недели температура воздуха в Москве опустится до среднесуточной нормы января, столбики термометров ночью покажут от -9 до -14 градусов, днем — от -4 до -9 градусов, отмечает сайт aif.ru.

По его словам, небо очистится от облаков, что приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности, сообщает телеканал «Звезда».

Похолодание объясняется тем, что в Москву придет область высокого давления. Из-за этого воздух станет морозным, сообщает телеканал «360».

О наступлении климатической зимы в Москве 15 ноября предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, «скорее всего, постоянный снежный покров установится уже на этой неделе и не растает до весны», пишет сайт kp.ru. К выходным, по расчетам специалистов, в южных районах Подмосковья выпадет уже 15 см снега.

Ранее синоптики рассказали, что 16 ноября в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица, а также от -2 градусов.