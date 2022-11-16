Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице 16 ноября

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица, а также от 2 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в среду, 16 ноября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

В Москве в дневное время суток синоптики прогнозируют температуру в диапазоне от -2 градусов до нулевой отметки. Ночью ожидается понижение до 6 градусов мороза.

На территории Московской области ожидается от -4 до +1 градусов днем, и от -8 до -3 градусов — ночью.

Прогнозируется ветер восточного и северо-восточного направлений со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Накануне, 14 ноября, сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков анонсировал приход зимы в столичный регион: в ближайшие дни показатели термометров отобразят температуры на минусовом уровне, в Москве и области установится небольшой, но постоянный снежный покров. По словам метеоролога, уже в конце недели дневная температура примет отрицательные значения и сохранится в диапазоне от -2 до -4 градусов.