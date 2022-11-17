JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi

В работе систем связи с космическим аппаратом Omotenashi наблюдаются сбои. Об этом сообщило японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в четверг, 17 ноября.

«Подтверждено, что спутники CubeSats Omotenashi и Equuleus отделились 16 ноября от космического аппарата НАСА «Артемида», но в настоящее время связь с Omotenashi нестабильная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются операции по стабилизации позиции спутника, обеспечению энергоснабжения и установлению связи.

Космический корабль Orion стартовал во Флориде на сверхтяжелой ракете-носителе SLS в свой испытательный полет на орбиту Луны ранее в среду. Миссия получила название «Артемида». Пуск несколько раз откладывали по техническим причинам. Корабль Orion проведет в космосе три недели, включая три дня на ретроградной орбите Луны. В рамках своей новой космической программы США планируют вернуть человека на Луну к 2025 году.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что JAXA вскоре после запуска ракеты «Эпсилон-6» с восемью спутниками направило с Земли сигнал на ее уничтожение. Там заявили, что решение уничтожить ракету было принято, поскольку ракета отклонилась от целевого положения и не смогла бы вывести спутники на орбиту. Агентство уточнило, что ракета была уничтожена в 9:57 (3:57 мск) после возникновения неполадок, то есть примерно через 7 минут после запуска.

В мае стало известно, что правительство Японии собирается разработать ракету-носитель нового поколения с возвращаемой первой ступенью для ее многоразового использования. Испытания планируют провести в 2026 году, а первый полноценный запуск намечен на 2030 год. Страна намерена применять технологии, схожие с теми, которые внедрила компания SpaceX в ракету-носитель Falcon 9. Речь идет о посадке первой ступени на плавучую платформу.