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В Японии уничтожили ракету «Эпсилон-6» со спутниками вскоре после запуска

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) вскоре после запуска ракеты «Эпсилон-6» с восемью спутниками направило с Земли сигнал на ее уничтожение. Об этом в среду, 12 октября, сообщает агентство Киодо.

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В JAXA заявили, что решение уничтожить ракету было принято, поскольку ракета отклонилась от целевого положения и не смогла бы вывести спутники на орбиту.

«Ракета отклонилась от целевого положения, стало очевидно, что она не сможет вывести спутники на околоземную орбиту, в связи с чем был послан сигнал с приказом на уничтожение», — приводит Киодо слова представителя JAXA на пресс-конференции.

Агентство уточнило, что ракета была уничтожена в 9:57 (3:57 мск) после возникновения неполадок, то есть примерно через 7 минут после запуска. После приказа об уничтожении ракета упала в море. JAXA признало, что запуск завершился неудачей.

Старт «Эпсилона-6» состоялся на космодром Утиноура в префектуре Кагосима. На ракете находились восемь спутников.

Первоначально запуск планировался на 7 октября, но по техническим причинам его перенесли на 12 октября. Предыдущие пять запусков ракет подобного рода были успешными.

Япония планирует использовать малую ракету для коммерческих целей, в частности, для вывода на орбиту спутников развивающихся стран.

В мае стало известно, что правительство Японии собирается разработать ракету-носитель нового поколения с возвращаемой первой ступенью для ее многоразового использования. Испытания планируют провести в 2026 году, а первый полноценный запуск намечен на 2030 год. Страна намерена применять технологии, схожие с теми, которые внедрила компания SpaceX в ракету-носитель Falcon 9. Речь идет о посадке первой ступени на плавучую платформу.

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