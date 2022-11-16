Ракету SLS с кораблем Orion запустили с космодрома Канаверал

Ракета SLS и Orion стартовали на Луну в рамках миссии «Артемида». Запуск произведен около 10 часов утра по московскому времени с космодрома Канаверал во Флориде. На орбиту спутника Земли вышел новейший космический корабль, передает телеканал «Известия». Пуск несколько раз откладывали по техническим причинам. Корабль Orion проведет в космосе три недели, включая три дня на ретроградной орбите Луны. В рамках своей новой космической программы США планируют вернуть человека на Луну к 2025 году.

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