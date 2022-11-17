Психолог дал советы по отказу от курения

Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс рассказал, что для того, чтобы отказаться от курения, прежде всего следует осознать факт наличия зависимости.

В беседе с RT в четверг, 17 ноября, специалист рассказал, что при осознании зависимости легче бросить курить, поскольку человек борется не с собой, а с зависимостью, с абстинентным синдромом, в быту именуемым ломкой.

Хорс отметил, что у курильщиков наблюдается такая же ломка, как у наркоманов, только психологическая. Психолог указал на то, что в среднем человеку удается бросить курить с седьмого раза. Он также призвал не корить себя, если происходят срывы. Злость на самого только увеличит шансы следующего рецидива, отмечает телеканал «360».

Специалист рассказал о технике осознанного курения, когда человек назначает себе точную дату, когда бросит курить, а до этого момента курит непривычным для себя способом. Например, левой рукой вместо правой, один, а не в компании, и т.д. Психолог отметил, что в этот период лучше курить с закрытыми глазами: этот метод позволяет выбиться из привычки, поскольку осознанный и контролируемый процесс проще прервать.

Он также посоветовал заменить слово «курить», например, на «вдыхать ядовитый дым».

16 ноября медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова в беседе с «Известиями» дала советы, как избавиться от привычки курить. Прежде всего, необходима сильная мотивация. Так, она посоветовала записать на листок, что человек готов предпринять для того, чтобы бросить, и медленными шагами идти к цели.

Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа от курения.

По словам министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, укрепление общественного здоровья является одним из главных приоритетов государственной политики. Он отметил, что снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году, пишет сайт kp.ru.

Мурашко ранее в этом году отмечал, что снижения данных показателей удалось добиться благодаря антитабачной политике государства, включая запрет на курение в общественных и на рабочих местах, запрет на продажу табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных, медицинских и санитарно-курортных организациях, запрет на курение в поездах дальнего следования, кафе, ресторанах, барах и гостиницах, отмечает телеканал «Звезда».

В августе врач-онколог Сергей Смолин заявил, что вероятность развития рака легких при курении кальяна оценивается как более высокая, чем при употреблении сигарет. По его словам, в кальянном дыме содержится большое количество угарного газа, табачного дегтя, тяжелых металлов и других канцерогенов. Общий объем дыма, который вдыхает человек, курящий кальян, значительно больше, чем у человека, курящего обычные сигареты, пишет агентство городских новостей «Москва».