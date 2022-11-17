Психолог назвала частую ошибку пытающихся бросить курить

Международный день отказа от курения отмечается ежегодно в третий четверг ноября. В этом году памятная дата пришлась на 17 ноября. По этому случаю медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова в беседе с «Известиями» дала советы, как избавиться от пагубной привычки и рассказала как курение влияет на психику.

«В первую очередь для того, чтобы бросить курить, необходима достаточно сильная мотивация, если ее нет, то все попытки будут бессмысленны. Но если вы поняли, что у вас достаточно много мотивации и вы приняли осознанно данное решение, то следующим шагом должны быть конкретные действия: что вы можете реально сделать для того, чтобы бросить курить» — указала специалист.

Так, она посоветовала записать на листок, что человек готов предпринять для того, чтобы бросить, и медленными шагами идти к цели. При этом следует отказаться от таких запрещающих фраз, как «Брошу и больше никогда не буду курить», «Еще одну и всё», «Я никогда больше не буду курить».

«Как правило, это, наоборот, вводит желающего бросить курить в состояние «накуриться впрок» и вызывает тревогу. Лучше вместо этого использовать фразу «Сегодня я не курю, а что будет завтра — посмотрим», — порекомендовала Лобанова.

Как предупредила эксперт, курение держит нервную систему в постоянном напряжении. Как правило, у курящих людей более отчетливо возникают колебания настроения, особенно если они не покурили при желании.

«Также курение может влиять на сон, он может стать прерывистым и беспокойным, может появиться желание курить ночью, чтобы успокоить нервную систему. Таким образом, под воздействием никотина нервная система имеет тенденцию ослабляться и человек становится в итоге более раздражительным, чем некурящий», — добавила Лобанова.

2 ноября гематолог-онколог Екатерина Гончарова рассказала о необычном симптоме рака легкого. Так, иногда при раке легкого возникает деформация пальцев, когда фаланги увеличиваются в размере, а ногти становятся плоскими. Это признак дыхательной недостаточности, низкого содержания кислорода в крови, в том числе из-за того, что нормальная ткань легкого замещается тканью раковой опухоли.