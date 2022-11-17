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Психолог назвала частую ошибку пытающихся бросить курить

Психолог Лобанова: курение держит нервную систему в постоянном напряжении и делает человека раздражительным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Международный день отказа от курения отмечается ежегодно в третий четверг ноября. В этом году памятная дата пришлась на 17 ноября. По этому случаю медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова в беседе с «Известиями» дала советы, как избавиться от пагубной привычки и рассказала как курение влияет на психику.

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«В первую очередь для того, чтобы бросить курить, необходима достаточно сильная мотивация, если ее нет, то все попытки будут бессмысленны. Но если вы поняли, что у вас достаточно много мотивации и вы приняли осознанно данное решение, то следующим шагом должны быть конкретные действия: что вы можете реально сделать для того, чтобы бросить курить» — указала специалист.

Так, она посоветовала записать на листок, что человек готов предпринять для того, чтобы бросить, и медленными шагами идти к цели. При этом следует отказаться от таких запрещающих фраз, как «Брошу и больше никогда не буду курить», «Еще одну и всё», «Я никогда больше не буду курить».

«Как правило, это, наоборот, вводит желающего бросить курить в состояние «накуриться впрок» и вызывает тревогу. Лучше вместо этого использовать фразу «Сегодня я не курю, а что будет завтра — посмотрим», — порекомендовала Лобанова.

Как предупредила эксперт, курение держит нервную систему в постоянном напряжении. Как правило, у курящих людей более отчетливо возникают колебания настроения, особенно если они не покурили при желании.

«Также курение может влиять на сон, он может стать прерывистым и беспокойным, может появиться желание курить ночью, чтобы успокоить нервную систему. Таким образом, под воздействием никотина нервная система имеет тенденцию ослабляться и человек становится в итоге более раздражительным, чем некурящий», — добавила Лобанова.

2 ноября гематолог-онколог Екатерина Гончарова рассказала о необычном симптоме рака легкого. Так, иногда при раке легкого возникает деформация пальцев, когда фаланги увеличиваются в размере, а ногти становятся плоскими. Это признак дыхательной недостаточности, низкого содержания кислорода в крови, в том числе из-за того, что нормальная ткань легкого замещается тканью раковой опухоли.

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