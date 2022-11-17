Трое из пяти арестованных в Египте российских моряков прилетели в Москву. Кадры из аэропорта публикуют «Известия» 17 ноября.

«Желаем освобождения нашему капитану и старшему помощнику», — сказал один из них.

Днем ранее сообщалось, что капитан и старпом судна останутся в Египте.

14 ноября «Известия» узнали об аресте экипажа судна Soya вместе с российскими моряками по подозрению в перевозке болеутоляющего вещества, запрещенного в Египте.

4 ноября судно разгружалось в Александрии, и сотрудники таможенной службы Египта обнаружили в контейнерах на борту корабля трамадол, который является запрещенным веществом в стране. Власти арестовали капитана судна Сергея Еремизина и других членов экипажа.

В генеральном консульстве РФ в Александрии заявили, что плотно занимаются ситуацией вокруг ареста граждан РФ. В дипмиссии заверили, что состояние экипажа не вызывает опасений, запрошено разрешение на их посещение.