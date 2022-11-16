Трое арестованных в Египте российских моряка отправятся в Москву 17 ноября

Трое из пяти арестованных в египетской Александрии российских моряка вылетят в Москву 17 ноября. Об этом 16 ноября сообщили журналистам в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.

«Завтра трое моряков с этого судна прилетают в Москву. Оставили капитана и старпома в Египте», — сообщили в профсоюзе.

Ранее, 14 ноября, «Известия» узнали об аресте экипажа судна Soya вместе с российскими моряками по подозрению в перевозке болеутоляющего вещества. 4 ноября судно разгружалось в Александрии, и сотрудники таможенной службы Египта обнаружили в контейнерах на борту корабля трамадол, который является запрещенным веществом в стране. Власти арестовали капитана судна Сергея Еремизина и других членов экипажа.

В генеральном консульстве РФ в Александрии заявили, что плотно занимаются ситуацией вокруг ареста пяти граждан РФ. В дипмиссии заверили, что состояние экипажа не вызывает опасений, запрошено разрешение на их посещение.

До этого, 19 июля, российское судно с грузом вооружений для Военно-морских сил Индии арестовали в порту Кочи в штате Керала по судебному ордеру, выданному на основании иска эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU «за неуплату за заправку топливом». На следующий день суд снял арест с задержанного в Индии российского сухогруза и разрешил ему покинуть порт Кочи.