Суд снял арест с задержанного в Индии российского сухогруза MV MAIA-I и разрешил ему покинуть порт Кочи. Об этом в среду, 20 июля, сообщил генеральный консул России в Ченнаи Олег Авдеев.

«Владелец российского судна и эстонская компания, которая подала иск, провели переговоры и уладили возникшие вопросы. После этого компания обратилась в Высокий суд Кералы и отозвала свой иск. Суд принял решение снять арест с судна, закрыть дело и разрешить ему выйти из порта», — сказал он ТАСС.

Дипломат добавил, что у экипажа сухогруза не возникло проблем, поскольку арест распространялся только на судно. По его словам, моряки оставались на борту и были обеспечены всем необходимым.

Дипломат поблагодарил почетного консула РФ в Тривандруме Ратиша Наира, который оперативно занялся разрешением ситуации.

«Наш почетный консул в Тривандруме помогал российским морякам, сейчас содействует скорейшему получению разрешения от портовых властей на выход из Кочина, что является необходимой формальностью», — отметил Авдеев.

Ранее, 19 июля, российское судно с грузом вооружений для Военно-морских сил Индии арестовали в порту Кочи в штате Керала по судебному ордеру, выданному на основании иска эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU «за неуплату за заправку топливом».

Согласно иску, российское судно MV MAIA-I не заплатило эстонской фирме около $24 тыс. Отмечалось, что суд разрешил разгрузку находившихся на борту вооружений для Военно-морских сил Индии, так как груз не имеет отношения к предмету разбирательств.

Посольство Росси в Индии обратилось в МИД страны за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего, а также попросили министерство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа.