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Генконсульство прокомментировало арест в Египте россиян из экипажа грузового судна

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Фото: ТАСС/Дмитрий Тарасов
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Дипломаты плотно занимаются ситуацией вокруг ареста в египетской Александрии пяти граждан РФ из экипажа грузового судна. Об этом сообщили «РИА Новости» в генеральном консульстве РФ в Александрии в понедельник, 14 ноября.

Об аресте экипажа судна Soya вместе с российскими моряками по подозрению в перевозке болеутоляющего вещества стало известно «Известиям» ранее в этот день. Четвертого ноября судно разгружалось в Александрии. Сотрудники таможенной службы Египта обнаружили в контейнерах на борту корабля трамадол, который является запрещенным веществом в стране. Власти арестовали капитана судна Сергея Еремизина, а также еще семерых членов экипажа.

В генконсульстве сообщили, что состояние экипажа не вызывает опасений, запрошено разрешение на их посещение. Известно также, что дипломаты находятся в постоянном контакте с МИД Египта и другими уполномоченными органами, родственниками задержанных и адвокатом, предоставленным египетской стороной.

В ведомстве заверили, что будут добиваться строгого соблюдения всех прав и законных интересов граждан РФ, включая обеспечение регулярного консульского посещения.

В настоящее время моряки ждут решения правоохранительных органов. Консула, по их словам, к ним не пускают. Кроме того, у их родственников вымогал деньги лжеадвокат, сообщила в беседе «Известиями» супруга капитана судна Ольга.

Ранее, 19 июля, российское судно с грузом вооружений для Военно-морских сил Индии арестовали в порту Кочи в штате Керала по судебному ордеру, выданному на основании иска эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU «за неуплату за заправку топливом». На следующий день суд снял арест с задержанного в Индии российского сухогруза и разрешил ему покинуть порт Кочи.

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