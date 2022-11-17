Под Донецком нашли двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что двигатель американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM был найден местными жителями. Судя по маркировке, американская ракета была изготовлена в 1991 году, ее гарантийный срок истек 25 лет назад.

Вероятно, боеприпас самоуничтожился после того, как не смог захватить цель.

15 ноября военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что потенциал эффективных комплексов С-300 и «Бук-М1», которые могут сбивать крылатые ракеты, у Украины явно на исходе. В то же время обращение к западным союзникам проблему Украины не решит, так как они могут поставлять массово, но не слишком быстро, только глубоко устаревшие ЗРК Hawk и различные модели малой дальности.

22 сентября журнал Military Watch Magazine написал, что у западных стран практически закончились запасы танков Т-72, в связи с чем им приходится передавать Украине устаревшие боевые машины М-55 на основе танков Т-55, для которых нет боеприпасов.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, непригодную технику поставляют в ВСУ на фоне колоссальных потерь украинской армии, так как почти весь арсенал танков, которыми обладала Украина на момент начала спецоперации РФ по защите Донбасса, уничтожен.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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