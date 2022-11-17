Эксперт оценил эффективность украинской ПВО при массированных обстрелах

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировала очень слабый ответ на удар 15 ноября, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Потенциал эффективных комплексов С-300 и «Бук-М1», которые могут сбивать крылатые ракеты, явно на исходе. У Киева не хватает ракет, да и последние удары явно снизили количество боеготовых машин. Для действий из засад по авиации их еще достаточно, но для отражения массированных ракетных налетов — нет. Ведь на перехват крылатой ракеты ПВО должно по нормативам применить две зенитные. Немногочисленные зарубежные комплексы погоды не сделали», — пояснил он.

Регулярные удары по критически важным объектам по всей Украине не позволяют сосредоточить все украинские средства ПВО вдоль линии фронта. Украинское командование вынуждено держать их даже в западной части страны. Именно оттуда прилетела накануне в Польшу ракета С-300. Такое рассредоточение облегчает задачу нашим ВКС на передовой.

«Обращение к западным союзникам проблему Украины не решит. У тех просто нет в достаточном количестве современных комплексов, которыми можно заменить десятки дивизионов «советского наследия» и прикрыть и линию фронта, и стратегические объекты в глубине страны. Массово, но не слишком быстро, они могут поставить только глубоко устаревшие ЗРК Hawk и различные модели малой дальности, по возможностям примерно соответствующим советским «Осам» и «Стрелам». Такой техникой полноценную систему ПВО всей страны не создать», — добавил Болтенков.

Как сообщали «Известия», днем во вторник в соцсетях появились многочисленные видео пролетов крылатых ракет над городами Украины. После массированного удара высокоточным оружием в большинстве регионов начались перебои с электричеством. Об отключении электроэнергии сообщали из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других крупных городов. Власти Тернопольской области заявили про аварийное обесточивание 90% региона. «Украинская железная дорога» сообщила, что готовит к вводу в строй множество тепловозов из-за ударов.

В среду в Минобороны России подвели итоги масштабных ракетных ударов по объектам на Украине, нанесенным днем ранее.

«15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось, а все продемонстрированные разрушения в жилых кварталах украинской столицы стали прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО, размещенных в черте города.

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Цели достигнуты: российские ракеты выбили критическую инфраструктуру Украины