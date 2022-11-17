На лечение больных ВИЧ из новых регионов предложили выделить допфинансирование

В план бюджета предложили включить расходы на лекарственное обеспечение пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проживающих в Луганской и Донецкой народных республика, Запорожской и Херсонской областях. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР — проект поправок к закону о федеральном бюджете парламентарии внесут в ближайшее время ко второму чтению, выяснили «Известия».

Для лечения пациентов с ВИЧ, проживающих на новых территориях, потребуется дополнительное финансирование в размере 5 млрд рублей в год, считают депутаты. В сумме за три года это даст дополнительные 15 млрд руб. на лекарственное обеспечение больных ВИЧ. Сейчас на борьбу с заболеванием из федерального бюджета ежегодно выделяется 31,7 млрд. руб.

«Принимая во внимание включение в обеспечение по программе государственных гарантий четырех новых регионов с оценочной численностью населения до 10 млн человек, важно понимать, что потребуются дополнительные средства на лечение новых пациентов, живущих с ВИЧ. Средства будут направлены на обеспечение ВИЧ-инфицированных современной антиретровирусной терапией», — отметил один из авторов поправок, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Эта мера способствует достижению целевого показателя по охвату лечением людей с ВИЧ. Согласно государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года, к 2025 году он должен составлять 90%, добавил он.

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Вирусная разгрузка: на борьбу с ВИЧ в новых регионах хотят выделить 5 млрд рублей