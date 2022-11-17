Вирусная разгрузка: на борьбу с ВИЧ в новых регионах хотят выделить 5 млрд рублей

В Госдуме предложили выделить дополнительное финансирование на закупку лекарств пациентам с ВИЧ в новых регионах России. На эти цели планируют направлять по 5 млрд рублей в год. Сейчас на борьбу с ВИЧ ежегодно выделяют 31,7 млрд, но эта сумма рассчитана без учета пациентов с присоединенных территорий. По словам экспертов, в новых регионах могут жить до 100 тыс. ВИЧ-инфицированных — 1% от населения. Но точные данные о количестве потенциальных пациентов только предстоит получить.

Новые пациенты

В план бюджета предложили включить расходы на лекарства для пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проживающих в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР — проект поправок к закону о федеральном бюджете парламентарии внесут ко второму чтению, выяснили «Известия».



Для лечения пациентов с ВИЧ, проживающих на новых территориях, потребуется финансирование в размере 5 млрд рублей в год, считают депутаты. В сумме за три года это дополнительные 15 млрд на лекарственное обеспечение. Сейчас на борьбу с заболеванием из федерального бюджета ежегодно выделяют 31,7 млрд.



— Принимая во внимание включение в обеспечение по программе государственных гарантий четырех новых регионов с оценочной численностью населения до 10 млн человек, важно понимать, что потребуются дополнительные средства на лечение новых пациентов, живущих с ВИЧ. Средства будут направлены на обеспечение ВИЧ-инфицированных современной антиретровирусной терапией, — отметил один из авторов поправок, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.



Эта мера поспособствует достижению целевого показателя по охвату лечением людей с ВИЧ. Согласно государственной стратегии противодействия распространению этого заболевания на период до 2030 года, к 2025-му он должен составлять 90%, добавил Станислав Наумов.

За январь-октябрь доля людей с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе инфицированных, сведения о которых внесены в федеральный регистр, составила 86,2%, сказали «Известиям» в Минздраве. Там уточнили: согласно вышеупомянутой стратегии, плановый показатель на этот год — 80%.

— Жители новых территорий, состоящие на диспансерном учете, также обеспечиваются препаратами, поставки туда налажены, — добавили в министерстве.

В Госдуме поправки в целом оценили положительно. Член комитета по бюджету и налогам Виктор Зубарев концептуально поддержал предложение коллег. Однако полагает, что перед тем, как планировать размер дополнительного финансирования, нужно точно просчитать потребность новых регионов в обеспечении пациентов лекарствами.

— Пока точных цифр нет, мы не знаем, какой размер помощи требуется, — отметил он.

Такого же мнения придерживается и член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, средства на различные заболевания для новых регионов, в том числе и ВИЧ, уже зарезервированы правительством. Но распределять их будут исходя из потребностей.

— Сумма зарезервированных средств не оглашалась, но нас заверили, что она «достаточная», — уточнил депутат.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой указать, сколько пациентов с ВИЧ проживает на новых территориях.

Комплексный подход

По оценкам еще украинских эпидемиологов, на территориях четырех новых регионов до 1% населения может быть инфицировано вирусом иммунодефицита человека, сообщил «Известиям» академик РАН, руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Если брать за основу данные о 10 млн проживающих, то количество потенциальных ВИЧ-пациентов может составлять около 100 тыс. человек.

— Тем не менее точных цифр у нас нет. Многие люди за последнее время сменили место жительства. Но примерное число оценивается в 1% от населения. Сейчас жители этих регионов испытывают сложности с лечением. Многие не знают, что им могут оказать бесплатную помощь в клиниках России. Но и не все готовы к переезду. Поэтому нужно поддерживать качественное лечение на месте. А для этого нужны деньги, — отметил он.

В отношении ВИЧ-пациентов очень важны скорость и системность лечения. Дело в том, что при отсутствии терапии статус ВИЧ быстро становится положительным. Во время приема лекарств вирус в крови не обнаруживается, и инфекция не влияет на пациента и не может быть передана окружающим.

— Логично, чтобы с увеличением числа пациентов из новых регионов был увеличен бюджет на лечение, — заключил Вадим Покровский.

Более того, в отношении ВИЧ необходим комплексный подход, добавил председатель Вологодского регионального отделения «Деловой России», один из участников Всероссийской акции по профилактике ВИЧ-инфекции, организованной совместно с Красным Крестом.

— Я говорю в том числе о мероприятиях, направленных на информирование населения по профилактике ВИЧ. Стоимость лекарств может быть разная, но и на профилактику нужно выделять средства. Да, есть СПИД-центры, которые постоянно оказывают услуги населению в части анализов, но зачастую требуется большее количество тестов, — отметил он.

Если мы хотим в короткие сроки полностью интегрировать ВИЧ-инфицированных на новых территориях в российскую систему здравоохранения, то необходимо сначала оценить все риски, а затем комплексно заниматься решением проблемы, заключил эксперт.