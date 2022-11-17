Теракты в Стамбуле не сказались на спросе туристов

Теракты в Стамбуле не изменили спроса россиян на туры и билеты в Турцию, не было ни одного аннулирования. Об этом «Известиям» заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Туристы имели достоверную оперативную информацию из Турции по этим событиям. Потому спрос остался на прежнем уровне, аннуляций не было. В этой стране по итогам 10 месяцев 2022 года отдохнули 4,5 млн россиян, до конца года ожидаем, что эта цифра достигнет 5 млн», — уточнил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Он подчеркнул, что за год продажи туров в Турцию выросли на 12%.

15 ноября в центральном районе Стамбула Фатих взорвался автомобиль, сгорели еще четыре припаркованных рядом машины. Власти рассматривают версию теракта. За два дня до этого, 13 ноября, взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения разной степени тяжести, включая трех россиян.

Правоохранители подозревают в совершении теракта гражданку Сирии, задержанную вскоре после взрыва. Полиция задержала уже свыше 50 человек, подозреваемых в причастности к теракту.

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